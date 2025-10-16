România, în topul țărilor cu cea mai mare risipă alimentară din Uniunea Europeană. Românii aruncă anual cantități impresionante de mâncare

Europenii aruncă tot mai multă mâncare la gunoi, iar România se numără printre țările cu cele mai mari cantități de deșeuri alimentare. Potrivit datelor Eurostat, în 2023, fiecare locuitor al Uniunii Europene a irosit, în medie, 130 de kilograme de alimente, totalizând peste 58 de milioane de tone la nivelul blocului comunitar. România a generat 3,4 milioane de tone de deșeuri alimentare – mai mult decât Spania sau Țările de Jos.

În anul 2023, în Uniunea Europeană s-au irosit aproximativ 130 de kilograme de alimente pe cap de locuitor, iar în total, blocul comunitar a generat 58,2 milioane de tone de deșeuri alimentare, inclusiv părți comestibile și necomestibile, în creștere cu 0,7% față de situația din 2022 (57,8 milioane de tone), arată datele publicate joi de Eurostat.

Deșeurile menajere au reprezentat mai mult de jumătate din totalul deșeurilor alimentare (53%), echivalentul a 69 kg pe locuitor. Restul de 47% au fost deșeuri create de-a lungul lanțului de aprovizionare cu alimente: 19% din fabricarea de produse alimentare și băuturi (24 kg pe locuitor), 11% din restaurante și servicii alimentare (14 kg pe locuitor), 10% în producția primară (12 kg pe locuitor) și 8% în comerțul cu amănuntul și alte tipuri de distribuție de alimente (10 kg pe locuitor).

În rândul statelor membre UE, cele mai mari cantități de deșeuri alimentare au fost generate în: Germania (10,9 milioane de tone), Franța (9,7 milioane de tone), Italia (8,1 milioane de tone), Polonia (4,6 milioane de tone) și România (3,4 milioane de tone).

Datele Eurostat arată că România produce mai multe deșeuri alimentare decât Spania (3,1 milioane de tone) sau Țările de Jos (2,08 milioane de tone).

