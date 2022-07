Radunovic a fost eroul FCSB-ului în meciul de infarct cu Saburtalo: ”Am simțit că trebuia să înscriu”

Fotbalistul echipei FCSB, Risto Radunovic, autorul golului de 4-2 al formaţiei sale în partida cu FC Saburtalo (Georgia), din manşa secundă a turului 2 preliminar al Europa Conference League, că a simţit că va înscrie, mai ales că au fost mulţi suporteri prezenţi pe Arena Naţională.

"Am avut multă încredere în mine. Mă bucur că am luat această decizie şi că am reuşit să înscriu din penalty. Am simţit că astăzi trebuia să înscriu, mai ales că stadionul era plin. Mai exersez penalty-uri şi la antrenamente, dar acum am avut şi încredere în mine. Eu mă bucur că am făcut un meci foarte bun şi că am stat foarte bine în teren. Mă bucur pentru calificare şi cred că suntem pe un drum bun", a afirmat Radunovic după calificarea în turul trei al competiţiei europene.

FCSB s-a calificat în turul al treilea preliminar al Europa Conference League la fotbal, după ce a învins cu scorul de 4-2 (1-0) echipa georgiană FC Saburtalo, joi, pe Arena Naţională din Bucureşti, în manşa a doua a turului secund preliminar al competiţiei.

În turul 3 preliminar din Conference League, FCSB va juca împotriva formaţiei DAC Dunajska Streda din Slovacia.

