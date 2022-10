Noua Lege a Sanatatii - case de sanatate private, spitale reorganizate

Casele judetene de Sanatate vor fi desfiintate si inlocuite cu case de asigurari de sanatate private, insa romanii vor plati acelasi procent ca si pana acum pentru CASS, se arata in noul proiect al Legii Sanatatii, a anuntat joi ministrul Ritli Ladislau.

"La capitolul asigurari de sanatate, forma actuala prevede ca asigurarea obligatorie pentru sistem de baza se pastreaza. In locul caselor judetene vor aparea asiguratorii privati, iar supravegherea va fi facuta de Casa Nationala de Asigurari si de catre Consiliul National de Supraveghere.

Populatia plateste acelasi procent ca si acum din salariu, nu se schimba beneficiile asiguratului. Sumele adunate vor fi adunate dupa criterii ca varsta, stare de sanatate si altele. Interesul caselor de asigurari private va fi sa le ofere clientilor conditii si elemente cat mai atractive.

Asiguratul privat va incheia contract cu cei care ofera calitatea cea mai buna pe bani putini. Prin asta piata concurentiala va fi reglementata de sistemul de stat, se va pune pe accent pe calitate si oportunitate si ne asteptam in sfarsit sa nu mai avem datorii.

O alta noutate este aparitia asigurarii voluntare facultative, care ofera niste beneficii suplimentare, se inchid contracte separate de catre cine doreste. Suma poate fi oferita de exemplu de angajator - sau este deductibila", a declarat joi ministrul Sanatatii.

Alte modificari care vor interveni se refera la spitalele din Romania, care pot sa ramana publice sau vor putea sa aiba alta forma de organizare.

"Spitalul este in prezent un mare consumator de resurse. Spitalele vor avea relatie contractuala cu aceste case de asigurari private. De asemenea, pot sa ramana publice sau pot sa aiba alta forma de organizare. Se vor putea organiza in asociatii, ca unitati cu statut de fundatie sau de societate comerciala. Modificarile le vor oferi mai multa flexibilitate si eficienta in colectare/cheltuire bani, dar si libertate in politica de resursa umana si salariala. Va creste responsabilitatea managerilor si autoritatilor locale", a mai explicat ministrul Sanatatii.

In ceea ce priveste medicina de familie, Ritli Ladislau a anuntat ca proiectul legii prevede ca medicii de familie vor fi sprijiniti de o echipa multidisciplinara.

"Medicul de familie ramane in relatie cu asiguratorul privat, insa munca lui va fi sprijinita de o echipa multidisciplinara. Va avea mai multi langa el care acopera anumite elemente de sanatate publica, adica asistenti comunitari, mediatori sanitari, asistenti sociali", a mai spus Ladislau.

Ministrul Sanatatii a precizat ca proiectul legii se afla in dezbatere publica si asteapta propuneri pentru a fi imbunatatit.