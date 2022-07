Infractorul fugar Cristian Rizea recunoaște prostește că Poliția "i-a scurs" pozele cu Emilia Șercan: "Toată presa le-a preluat" VIDEO

Infractorul fugar Cristian Rizea, fost deputat PSD condamnat definitiv pentru fapte de corupție și dat în urmărire națională, a fost audiat prin comisie rogatorie în cazul de kompromat al jurnalistei Emilia Șercan.

Rizea se ascunde "la vedere" în Chișinău, iar autoritățile române l-au audiat în acest caz pe data de 12 iulie.

Fostul parlamentar a fost condamnat definitiv, încă din martie 2019, la 4 ani şi 8 luni de închisoare cu executare pentru trafic de influenţă, spălare de bani şi influenţarea declaraţiilor. Instanţa a stabilit şi că Rizea trebuie să plătească suma de 300.000 de euro.

În noiembrie 2021, Rizea a fost reținut la Chișinău, unde duce un stil de viață luxuriant și se prezintă sub numele de Mihai Cristian Luigi. Cele două țări au început din noiembrie 2021 procedurile de extrădare, nu le-au încheiat nici acum, iar Rizea a fost pus între timp în libertate.

Ulterior audierii din 12 iulie 2022, infractorul fugar a ținut să facă un live pe Facebook în care s-a lăudat cu publicarea în premieră a fotografiilor voit compromițătoare, în ipostaze intime, furate din arhiva Emiliei Șercan.

Jurnalista de investigații explică de ce puseul de vanitate al lui Rizea nu face decât să-i incrimineze pe șefii Poliției Române.

Amazing to hear yesterday to Cristian Rizea from realitateadinmoldova{.}md openly admitting he is behind the distribution of the stolen pictures of @emiliasercan . 🤦‍♀️https://t.co/xPGS06O5hp pic.twitter.com/I6lvsltLpR