2.369 cetateni straini si-au gasit un loc de munca in judetul Valcea... doar in primele opt luni ale anului. ANGAJARILE continua

Potrivit AJOFM Valcea in primele opt luni ale anului 2024 au fost inregistrati 3.932 de someri, din care 2.041 au primit dreptul la indemnizatie. In prezent in evidenta AJOFM Valcea sunt 2.777 someri. Pentru plata acestor persoane s-au platit cumulat 13.383.698 lei. De asemenea, in perioada mentionata, au fost decontate 532 concedii medicale a caror valoare este de 419.003 lei. Totodata, pe parcursul anului 2024 au fost luati in evidenta agentiei 98 de romani reintorsi in tara, care au