2,98 % - rata somajului inregistrat in evidentele AJOFM Valcea in luna decembrie 2021

Comunicat de presa2,98 % - rata somajului inregistrat in evidentele AJOFM Valcea in luna decembrie 2021La sfarsitul lunii decembrie in evidentele Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Valcea erau inregistrati 4830 someri (din care 2371 femei), rata somajului fiind de 2,98%.Din totalul de 4830 persoane inregistrate in evidentele AJOFM Valcea, 2012 erau beneficiari de indemnizatie de somaj, iar 2818 erau someri neindemnizati. In ceea ce priveste mediul de rezidenta, 3301 someri ... citeste toata stirea