600 DE LOCURI DE VECI, scoase spre a fi concesionate in cel mai nou cimitir al orasului

Initiat de primarul Mircia Gutau, un proiect de act normativ, pus in dezbatere publica pe site-ul Primariei Municipiului si care va fi supus aprobarii Legislativului local in urmatoarea sa sedinta, propune ca 600 de locuri de veci de la cimitirul Raureni (aflat in faza avansata de realizare) sa poata fi concesionate (pe 7 sau 25 de ani) inaintea decesului si nu doar ulterior, cum este in prezent. Aceasta exceptie va fi valabila numai pentru cimitirul din sudul Ramnicului, fondurile astfel ... citește toată știrea