A ALIMENTAT DE 420 DE LEI de la o benzinarie din Caineni si a "uitat" sa plateasca

La data de 8 februarie 2024, politistii din cadrul Posturilor de Politie Caineni si Racovita au retinut un barbat de 26 de ani, domiciliat in judetul Cluj, banuit de savarsirea infractiunilor de furt si punerea in circulatie sau conducerea unui autovehicul neinmatriculat sau neinregistrat. Din cercetari a reiesit ca, in cursul lunii octombrie 2023, tanarul ar fi alimentat de 420 de lei de la o benzinarie din localitatea Caineni si ar fi plecat fara sa plateasca, folosind un autovehicul care ... citește toată știrea