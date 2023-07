APAVIL S.A. - operator regional pentru serviciile de alimentare cu apa si canalizare, in calitate de Beneficiar al Proiectului impreuna cu Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Infrastructura Mare au semnat in data de 11.07.2023, Contractul de Finantare nr.2267, avand ca obiect acordarea finantariinerambursabile de catre AM POIM, pentru implementarea Proiectului "Investitii in cresterea eficientei energetice prin ... citeste toata stirea