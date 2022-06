A fost stabilit prototipul statiei de autobuz ce va inlocui vechile structuri

Din aceasta saptamana, vechea statie de autobuz de pe strada General Magheru, in vecinatatea sediului ANAF, a fost inlocuita cu prototipul dupa care vor fi modernizate toate cele 98 de structuri de acest fel din Ramnic. Noul model - implementat la Ramnicu Valcea in baza proiectului cu finantare europeana "Modernizarea statiilor de imbarcare/debarcare, echiparea mijloacelor de transport in comun si dezvoltarea unui centru utilat cu un sistem de management al traficului general in municipiul ... citeste toata stirea