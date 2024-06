A fost trimis in judecata! CE ACUZAEsII i se aduc autorului accidentului mortal din Ramnicu Valcea, care a socat opinia publica din tara

Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalului Valcea au dispus, la data de 7 iunie 2024, trimiterea in judecata in stare de arest preventiv a inculpatului S.F. sub aspectul savarsirii infractiunilor de omor (cu forma de vinovatie a intentiei indirecte) si conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante.Procurorii au retinut, in rechizitoriul intocmit, urmatoarele:"In data de 19 aprilie 2024, inculpatul, fiind sub influenta bauturilor alcoolice, in timp ce ... citește toată știrea