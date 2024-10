A FURAT 17.000 de lei dintr-o masina! TANARUL de 14 ANI a fost retinut de politisti

Marti, 15 octombrie 2024, politistii municipiului Ramnicu Valcea au retinut, pentru 24 de ore, un tanar pentru infractiunea de furt calificat. In fapt, politistii au fost seizati cu privire la faptul ca, in perioada 11-12 octombrie 2024, in intervalul orar 16.00-06.00, persoane necunosute ar fi sustras din interiorul unui autoturism care se afla parcat pe strada Hacman din municipiul Ramnicu Valcea, suma de aproximativ 17.000 de lei. In acest sens, politistii au intocmit dosar penal sub ... citește toată știrea