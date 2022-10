Cu adanca durere in suflet, familia si prietenii anunta despartirea, dupa o lunga si grea suferinta, de cel care a fost Anghel Ion, om de aleasa omenie, modest si energic, mereu implicat in proiecte sociale si culturale.Inginer constructor de meserie, si-a petrecut mai bine de 20 de ani din viata in slujba Regiei Autonome de Drumuri si Poduri ... citeste toata stirea