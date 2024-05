A OFERIT MITA si a fost "dat in gat" de politist. Suma de bani cu putine zerouri a fost confiscata

Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Valcea ne-au informat ca au incheiat un acord de recunoastere a vinovatiei, la data de 10 mai 2024, cu un inculpat care si-a recunoscut fapta de dare de mita. Fapta s-a petrecut la inceputul acestui an, in comuna Lacusteni, cand inculpatul, prins baut la volan si cu viteza mare, a oferit o suma de bani drept mita unui politist. Pedeapsa pe care a primit-o pentru comiterea acestei fapte este de un an si patru luni de inchisoare cu ... citește toată știrea