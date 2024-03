A trecut un an de cand doctorul care profesa aproape in fiecare zi si la varsta de 72 de ani s-a mutat la Ceruri

In dimineata de 12 martie 2023, dr. Samoil TELEKI, probabil cel mai cunoscut si apreciat doctor dermatolog din judetul Valcea, a trecut in nefiinta. S-a intamplat la primele ore ale diminetii, in jurul orei 04.00. Doctorul a suferit un infarct, iar echipajul medical ajuns de urgenta nu a reusit sa ii reporneasca inima prin efectuarea manevrelor de resuscitare. Dr. Samoil Teleki avea varsta de 72 de ani si era foarte cunoscut in ... citește toată știrea