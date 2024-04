A trecut un an de cand un ziarist de mare talent a plecat la Domnul

Timpul zboara foarte repede si, in goana curgerii lui, uitam deseori de oameni, locuri, poate chiar si de propriile noastre persoane. Dar de oamenii care nu mai sunt printre noi isi mai aminteste cineva?Astazi, pe 25 aprilie, nu putem, macar in timpul necesar redactarii acestui text, sa nu ne amintim de Petrinel STEFANESCU si de ceea ce a reprezentat el, ca ziarist de mare talent, pentru inceputurile presei libere, de dupa... ce a fost in decembrie 1989. Se implineste, iata, un an de cand ... citește toată știrea