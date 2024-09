A venit din Barbulesti - Ialomita sa fure carburant de la o benzinarie din Valcea. Este suspectat ca a consumat droguri!

La data de 16 septembrie 2024, in jurul orei 12.00, dispeceratul Serviciului Rutier Valcea a fost sesizat de catre un barbat cu privire la faptul ca, in orasul Brezoi, o persoana a alimentat un autoturism si a plecat fara sa achite contravaloarea combustibilului.Autoturismul a fost dat in atentia echipajelor din teren, acesta fiind identificat in zona de nord a municipiului Ramnicu Valcea. La volanul autoturismului, politistii Serviciului Rutier Valcea au identificat un barbat in varsta de 49 ... citește toată știrea