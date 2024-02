In data de 5 februarie 2024, politistii Orasului Berbesti au depistat, in flagrant, pe o strada din oras, o autoutilitara care era condusa de un barbat cu varsta de 52 de ani, domiciliat in comuna Mateesti. In urma controlului autovehiculului, politistii au descoperit cantitatea de 360 litri depozitata in 12 bidoane din plastic continand produs petrolier (gazolina). Barbatul in cauza nu ... citeste toata stirea