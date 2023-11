Doua autoturisme au intrat in coliziune pe DN 67, pe raza comunei Mihaesti, iar in urma impactului a rezultat o victima. Accidentul rutier a avut loc azi, 15 noiembrie, in jurul orei 15.00, la fata locului intervenind pompierii militari care asigura masurile de prevenire si stingere a incendiilor si de prim ajutor."S-au deplasat de urgenta la locul evenimentului rutier forte din cadrul Punctului de ... citeste toata stirea