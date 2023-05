Un barbat si-a gasit sfarsitul dupa ce a incercat sa se urce intr-un tractor aflat in mers. Gestul sau iresponsabil i-a adus moartea, el cazand de pe scara utilajului si lovindu-se puternic de asfalt. Nu se stie daca doar cazatura i-a fost fatala sau daca a fost calcat si de roata, cercetarile fiind in plina desfasurare.Tragicul eveniment a avut loc azi, 30 mai a.c., politistii in comuna Zatreni, pe DJ 676 G. ... citeste toata stirea