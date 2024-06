ACCIDENT GRAV in aceasta dimineata! Un sofer a murit in fata a peste 50 de copii! PLAN ROSU activat temporar

UP-DATE ora 09.20Patru copii din autocar au ajuns, in cele din urma, la spital. Ei nu prezinta leziuni care sa le fi pus vietile in pericol!______UP-DATE ora 08.50:Soferul decedat are 22 de ani si este domiciliat in comuna Copaceni. Inca un copil a fost transportat la spital.Soferul autocarului are 56 de ani si este domiciliat in comuna Vaideeni. Autocarul implicat in accident apartine societatii Normandia.Cei 51 de copii care se aflau in autocar mergeau in excursie. Ei erau insotiti de ... citește toată știrea