ACCIDENT in Ostroveni. O femeie a fost lovita de masina. Dosar penal deschis de politisti

Astazi, 27 iunie 2024, in jurul orei 11.00, politistii rutieri din Ramnicu Valcea au fost sesizati cu privire la faptul ca, pe Bulevardul Tineretului din municipiu, s-a produs un accident rutier. In baza sesizarii, politistii s-au deplasat la fata locului, iar din primele verificari a reiesit faptul ca un barbat de 45 de ani, in timp ce conducea un autoturism, ar fi acrosat o femeie de 73 de ani, angajata in traversarea partii carosabile."In urma producerii ... citește toată știrea