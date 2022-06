Tot mai multe accidente pe trecerile de pietoni din municipiul Ramnicu Valcea. S-a intamplat si in aceasta dimineata de miercuri, 1 iunie 2022, pe strada General Magheru.Din primele verificari efectuate de politistii Biroului Rutier a rezultat faptul ca un barbat in varsta de 41 de ani din municipiu, in timp ce conducea un autoturism pe strada General Magheru ar fi acrosat un pieton care traversa strada. ... citeste toata stirea