Un accident rutier destul de bizar s-a produs azi, 24 mai 2023, in jurul orei 15.45, pe DN 67, in localitatea Copacelu. O femeie care traversa pe trecerea ce pietoni a fost ranita in urma unei coliziuni in lant. Doua masini s-au ciocnit fata-spate, iar din impact autoturismul lovit in spate a ricosat in pieton, pe care l-a proiectat intr-o masina ce circula din sens opus."Politistii au constatat faptul ca un barbat de 21 de ani, in timp ce se deplasa pe DN 67 din directia Horezu catre Ramnicu ... citeste toata stirea