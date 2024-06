ACCIDENT LA SIBIU produs de un valcean. A lovit o femeie care circula pe pista de biciclisti

Astazi, duminica 16 iunie 2024, in jurul orei 14.30, politistii Biroului Rutier Sibiu au intervenit la un accident rutier produs la intersectia strazilor Pictor Brana si Camile Ressu, din Selimbar. Din primele cercetari efectuate de politisti a rezultat ca, in timp ce conducea un autoturism pe strada Camil Ressu, un barbat in varsta de 29 de ani, ... citește toată știrea