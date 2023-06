O tragedie a avut loc, in aceasta dimineata, in comuna Galicea! Un barbat de 56 de ani, din judetul Olt, si-a gasit sfarsitul dupa ce a cazut de pe un pod aflat DJ 678, in satul Cremenari. Omul era angajat unei firme ce efectueaza lucrari pe drumul judetean, iar in momentul accidentului se afla singur pe podul respectiv, efectuand anumite lucrari. Colegii sai, care erau prin zona, au mers in cautarea lui si l-au observat cazut pe o gramada de pietre. Barbatul s-a lovit la cap, el decedand ... citeste toata stirea