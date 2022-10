O femeie in varsta de 57 de ani a murit in dimineata zilei de miercuri, 19 octombrie 2022, in urma unui tragic accident rutier. Totul s-a petrecut pe DJ 605 A, pe raza localitatii Alunu, in jurul orei 07:20.Din primele verificari efectuate de politistii ajunsi la fata locului, s-a constatat ca un barbat din comuna Alunu, care conducea un autoturism pe drumul judetean, din directia Alimpesti spre Berbesti, ar fi ... citeste toata stirea