Un barbat in varsta de 74 de ani a decedat, in urma cu putin timp, intr-o ambulanta ce-l transporta la spital dupa ce a fost victima unui accident rutier. Totul s-a petrecut azi, 25 mai 2023, pe DN 64, in localitatea Prudeni.Potrivit Politiei Valcea, "din primele verificari efectuate, s-a constatat faptul ca, un barbat de 39 de ani, din judetul Cluj, in timp ce conducea un autoturism pe DN 64, in localitatea Prundeni, ar fi acrosat un barbat de 74 de ani, care se deplasa cu bicicleta".In ... citeste toata stirea