Accident mortal pe Valea Oltului. Un autoturism a iesit in mod inexplicabil in decor si s-a oprit intr-un stalp

Evenimentul soldat cu trei victime, dintre care una a murit, s-a produs marti, 5 aprilie, pe DN 7 / E 81, in zona Robesti - Caineni, din judetul Valcea. "Din primele date se pare ca ar fi vorba de un barbat care, in timp ce conducea un autoturism, a iesit in afara partii carosabile, intrand intr-un stalp. In urma impactului a rezultat ranirea a trei persoane", a transmis purtatoarea de cuvant a Politiei Judetene Valcea, Georgiana Stancu. La interventie au fost trimise doua echipaje ale ... citeste toata stirea