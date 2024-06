ACCIDENT pe trecerea de pietoni! O fetita si mama ei, lovite de masina condusa de un tanar

In aceasta dimineata de miercuri, 12 iunie 2024, politistii au fost sesizati, prin apel 112, cu privire la faptul ca, pe Bulevardul Tineretului din municipiul Ramnicu Valcea, s-a produs un accident rutier. La fata locului, s-au deplasat politistii rutieri din cadrul Biroului Rutier Ramnicu Valcea.Din primele verificari, politistii au constatat ca un tanar in varsta de 21 de ani, domiciliat in judetul Gorj, in timp ce conducea un autoturism, ar fi surprins si accidentat doua persoane care se ... citește toată știrea