ACCIDENT RUTIER in aceasta seara. O soferita este transportata la spital

In aceasta seara de 11 februarie 2024, politistii rutieri au fost sesizati cu privire la faptul ca, pe Drumul National 64, in comuna Mihaesti, s-a produs un eveniment rutier soldat cu victime."Din primele verificari efectuate, s-a stabilit ca, din cauze care urmeaza sa fie stabilite in urma cercetarilor, s-a produs o coliziune intre doua autoturisme. In urma ... citește toată știrea