Accident straniu la schi, pe o partie goala: "A fugit imediat dupa". Momentul a fost filmat VIDEO

Un accident care demonstreaza cat de neexperimentati sau de nepasatori fata de regulile care se aplica pe partii sunt cei care se duc sa schieze la munte s-a petrecut pe Domeniul Schiabil Transalpina. Momentul in care o tanara este spulberata de un schior care coboara in viteza a fost surprins chiar de catre sotul acesteia. Cuplul schia linistit pe o partie de la Transalpina - Voineasa, admirand peisajul superb si bucurandu-se de faptul ca nu era aglomeratie. Practic, in afara de cei doi nu se ... citeste toata stirea