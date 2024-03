ACCIDENT STUPID intr-o comuna din judet. Beat, a pierdut controlul masinii

Vineri, pe 1 martie, in jurul orei 13.45, politistii Sectiei nr. 9 Rurala Pietrari au fost sesizati cu privire la faptul ca, pe o strada din satul Dobriceni (comuna Stoenesti), s-a produs un eveniment rutier soldat cu pagube materiale. In urma deplasarii la fata locului, politistii au identificat conducatorul autoturismului, respectiv un barbat in varsta de 58 de ani, domiciliat in comuna Stoenesti. El a ... citește toată știrea