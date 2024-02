ACEsIUNE de amploare a mascatilor. PATRU VALCENI au ajuns dupa gratii. Vor sta ceva ani "la racoare"!

In data de 27 februarie 2024, politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale Valcea, impreuna cu cei de la Politia municipiului Ramnicu Valcea si cu sprijinul luptatorilor din cadrul Serviciului pentru Actiuni Speciale (SAS), au pus in executare patru mandate de executare a pedepsei cu inchisoarea. Acestea erau emise de Tribunalul Valcea si vizau patru barbati cu varste cuprinse intre 36 si 55 de ani, toti domiciliati in Ramnicu Valcea."Politistii au pus in executare doua mandate ... citește toată știrea