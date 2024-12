ACUM! Accident cu patru raniti. TRAFIC BLOCAT pe Valea Oltului

Traficul rutier este blocat pe Drumul National 7, la km. 247+400 m, intre Boita si Lazaret (judetul Sibiu), in urma unui accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme si un autotren.In urma cercetarilor efectuate la fata locului, politistii rutieri au constatat faptul ca, pe fondul unor cauze de urmeaza a fi stabilite, un sofer in varsta de 44 de ani, din Constanta, care circula pe sensul de mers Valcea - Sibiu, a patruns pe contrasens unde a intrat in coliziune cu un ansamblu ... citește toată știrea