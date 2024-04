ACUM: Circulatie blocata total pentru soferii care vin de la Sibiu spre Valcea

Astazi, 18 aprilie 2024, in jurul orei 12.50, pe raza comunei Vestem din apropiere de municipiul Sibiu, s-a produs un grav accident rutier in care au fost implicate patru autovehicule. Accidentul s-a produs pe autostrada, pe sensul de mers catre Valcea. Traficul a fost blocat in totalitate, circulatia fiind deviata prin Mohu.UP-DATE ora 14.00In accident sunt implicate un microbuz transport marfa, condus de catre un barbat in varsta de 56 de ani din municipiul Bucuresti si un ansamblu tir ... citește toată știrea