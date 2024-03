ACUM: Circulatie ingreunata spre Sibiu

Soferii care merg dinspre Valcea catre municipiul Sibiu vor avea parte de alti timpi morti si, evident, nervi la volan! Asta pentru ca, exact la aceste momente (ora 17.40), politistii rutieri sibieni intervin la un accident produs pe Drumul National 1, intre Selimbar si Vestem."Din primele cercetari efectuate a rezultat ca, in timp ce conducea un autoturism spre Vestem, pe fondul neatentiei in conducere, un barbat in varsta de 36 de ani, din ... citește toată știrea