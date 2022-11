ACUM - Persoana prinsa sub un palet cu panouri fotovoltaice la o firma din Ramnicu Valcea

UPDATE 2: IPJ Valcea anunta ca in cauza a fost intocmit dosar penal, urmand a se efectua cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de ucidere din culpa, neluarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca si nerespectarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca.UPDATE: Din pacate, dupa efectuarea manevrelor de resuscitare a fost declarat decesul persoanei accidentate de catre medicul de la ambulanta. Victima avea 62 de ani si, potrivit ISU Valcea, se afla in ... citeste toata stirea