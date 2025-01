ACUM, tanara din Valcea, ranita intr-un accident la Sibiu. Este transportata la spital

In aceasta seara de 12 ianuarie 2025, politistii rutieri sibieni intervin la un accident produs pe DN 1, in comuna Vestem.In timp ce conducea un microbuz pe strada Principala din Vestem, in zona Haltei Vestem, un barbat in varsta de 65 de ani, din Talmaciu a patruns in intersectia cu DN 1 fara sa acorde prioritate si a intrat in coliziune cu un autoturism condus spre ... citește toată știrea