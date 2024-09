Administratia din Galicea organizeaza o noua actiune de sterilizare gratuita a cainilor si pisicilor

Pentru ca s-a confruntat in repetate randuri cu "fenomenul" cainilor abandonati pe teritoriul comunei, administratia din comuna Galicea organizeaza, cu sprijinul unei echipe de medici, o noua campanie de sterilizare gratuita. Este vorba despre o campanie gratuita pentru sterilizarea cainilor si a pisicilor, derulata in parteneriat cu echipa de medici "Smeura - Sterilizari gratuite caini & pisici", sub motto-ul "Castrarea previne suferinta".Campania se va desfasura luni, 30 septembrie 2024, ... citește toată știrea