Administratia din Prundeni performeaza la atragerea de fonduri nerambursabile

Primarita Cristina Munteanu si echipa pe care o coordoneaza in cadrul Primariei Prundeni au facut din localitatea aflata in nordul municipiului Dragasani o performera a atragerii fondurilor nerambursabile. In ultimii ani, la Prundeni au fost atrasi bani din aproape toate sursele posibile de finantare: europeni, guvernamentali, prin GAL "Esinutul Vinului", de la Consiliul Judetean Valcea, precum si din alte surse. Pare ca atragerea fondurilor nerambursabile nu prezinta prea multe "secrete" ... citește toată știrea