Administratorul unei firme din Valcea, retinut pentru taiere si furt de arbori, dar si fals informatic

In urma unei perchezitii, politistii din Valcea au decis retinerea administratorului unei societati comerciale din comuna Cernisoara, un barbat in varsta de 47 de ani, pe care-l acuza de taiere fara drept de arbori, furt de arbori si fals informatic. Descinderea a avut loc ieri, 12 decembrie 2022, dosarul fiind instrumentat de politistii Sectiei 8 Politie Lapusata, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Horezu."In urma perchezitiei atat la domiciliul, cat si la o societate ... citeste toata stirea