Politistii valceni desfasoara cercetari, in urma sesizarii referitoare la plecarea voluntara a minorei STOICA IOANA LIDIA, de 13 ani, din orasul Brezoi, judetul Valcea.Aceasta ar fi plecat in jurul orei 13:30, in cursul zilei de ieri, 23 noiembrie a.c., si nu se afla la prima plecare voluntara.Semnalmente: aproximativ 1,65-1,70 metri inaltime, 35-40 de kg, par saten ... citeste toata stirea