Constantin Bitu, originar din Scornicesti, cunoscut ca ,,Bucatarul lui Ceausescu" si cu vechi legaturi in Valcea a intrat din nou in atentia mass - media. Site - ul cetateanul.net a publicat o ancheta despre Bitu, acuzandu-l ca ar fi protejatul Parchetului si Politiei din judetul Olt. Amintim ca Bitu ,,a facut" valuri si la Baile Olanesti - Valcea unde, in anii trecuti, a avut o pensiune. Cu asemenea activitate descrisa amplu in articolul pe care urmeaza ... citeste toata stirea