Agheasma Mare, oferita credinciosilor la Arhiepiscopia Ramnicului

Luni, 6 ianuarie 2025, in parohiile din judetul Valcea s-au savarsit slujbele de sfintire a apei, care a devenit Agheasma Mare. La Catedrala Arhiepiscopala din Ramnicu Valcea slujba a fost oficiata de catre Inaltpreasfintitul Parinte Varsanufie, Arhiepiscopul Ramnicului. In predica rostita cu acest prilej, IPS Varsanufie a spus ca Sfintii Apostoli si Evanghelisti marturisesc pogorarea Duhului Sfant ca un porumbel peste Domnul Iisus Hristos, in apele Iordanului, zicand: "Botezandu-Se Iisus, cand ... citește toată știrea