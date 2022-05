AJOFM Valcea: In atentia absolventilor promotiei 2022

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Valcea informeaza absolventii promotiei 2022 ca, in termen de 60 de zile de la absolvire, sunt asteptati sa se inregistreze in evidentele institutiei pentru a beneficia de toate serviciile puse la dispozitie de AJOFM Valcea in scopul integrarii acestora pe piata fortei de munca.Precizam ca inregistrarea ca persoana aflata in cautarea unui loc de munca este o etapa prealabila si obligatorie in vederea obtinerii facilitatilor acordate potrivit ... citeste toata stirea