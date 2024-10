AJPIS Valcea: ALOCAEsIILE pentru copii cresc de la 1 ianuarie 2025. Despre ce sume este vorba

Ministra Muncii si Solidaritatii Sociale, Simona Bucura Oprescu, a anuntat ca alocatiile de stat pentru copii vor fi majorate, ca si cuantum, de la 1 ianuarie 2025. Procentual vorbind, majorarea alocatiilor va fi de 10,4%, aceasta facandu-se in conformitate cu prevederile legale in vigoare.Prin urmare, cuantumurile alocatiilor vor fi majorate astfel:* de la 719 lei la 794 de lei pentru copiii sub doi ani si pentru cei cu dizabilitati;* de la 292 de lei la 323 de lei pentru copiii care ... citește toată știrea