Alegerile s-au terminat, dar caravana mobila AUR porneste la pas, prin Valcea

AUR Valcea nu a depasit propriile asteptari ce se prefigurau inainte de locale, dar nici nu s-a facut de ras. Din contra, a obtinut scoruri interesante in multe localitati, ba chiar si la Consiliul Judetean (CJ). Dintr-un pic a ratat al patrulea consilier, dar acest fapt nu ar fi inclinat sub nicio forma balanta puterii intr-un judet in care PSD isi continua dominatia masiva. Paradoxal, AUR Valcea a stat bine in mediul urban, adunand voturi importante la Ramnicu Valcea, Dragasani, Babeni, ... citește toată știrea