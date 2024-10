ALERTA in judetul Valcea! Ea este femeia care A DISPARUT dupa ce si-a anuntat sinuciderea pe Facebook!

UP-DATE:Femeia disparuta este domiciliata in comuna Daesti._____Joi, 3 octombrie 2024, politistii au fost sesizati, cu privire la faptul ca, RUJAN ELENA, in varsta de 53 de ani, a plecat voluntar, de la adresa de domiciliu, in cursul zilei azi si nu a mai revenit pana in prezent. De asemenea, femeia in cauza a postat un mesaj pe retelele de socializare din care reiese faptul ca are intentia ... citește toată știrea