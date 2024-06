ALEsI DOI ALCOOLICI, prinsi la volan pe drumurile judetului. Unde s-a intamplat

In noaptea de 19 spre 20 iunie 2024 (miercuri spre joi), politistii Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Valcea au depistat, pe strada Islazului, din comuna Budesti, un tanar in varsta de 23 de ani, in timp ce conducea un autoturism. In urma verificarii acestuia cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 0,52 mg/l alcool pur in aerul expirat."Tanarul a fost condus la o unitate medicala pentru prelevarea probelor biologice in vederea stabilirii cu exactitate a ... citește toată știrea